أولمبياد باريس.. لاعب عراقي للجودو يواجه بطل العالم من أوزبكستان

شفق نيوز/ وضعت قرعة أولمبياد باريس 2024 لفعالية الجودو، يوم الجمعة، اللاعب العراقي سجاد غانم صحن بمواجهة اللاعب الأوزبكي شرف الدين بولتابوييف.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للجودو، سمير الموسوي، لوكالة شفق نيوز "يواصل سجاد غانم صحن تدريباته تحت إشراف المدرب العالمي التونسي أنيس الونيفي في فرنسا تحضيراً للمشاركة في منافسات الجودو بأولمبياد باريس 2024".

وأضاف "قرعة الأولمبياد التي جرت في باريس أوقعت لاعبنا سجاد غانم صحن بمواجهة صعبة أمام بطل العالم من أوزبكستان لكن ثقتنا كبيرة بلاعبنا البطل".

ويشهد البرنامج الأولمبي منافسات في 32 رياضة (28 منها رياضة أولمبية أساسية، و4 رياضات مضافة) على مدار 19 يوماً، تضم 329 حدثاً، وستجرى 762 جلسة منافسة.

وتبدأ المنافسات الرياضية بألعاب الفرق، ككرة القدم، وكرة اليد، والرغبي، في مدن مختلفة مثل ليل، وسان دوني، وباريس، وستمنح أولى الميداليات في اليوم التالي لمراسم الافتتاح، في رياضات مثل الجودو والدراجات والمبارزة.