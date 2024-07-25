أولمبياد باريس.. حكيمي يرفض أعمال الشغب في مباراة المغرب والارجنتين

شفق نيوز/ رفض نجم المنتخب المغربي لكرة القدم أشرف حكيمي، أعمال الشغب التي شهدتها مباراة المغرب ضد الأرجنتين في مسابقة كرة القدم ضمن أولمبياد باريس الصيفي أمس الأربعاء.

وكتب حكيمي على منصة "اكس": "لقد بدأنا مشوارنا في الأولمبياد بانتصار مهم.. أشعر بالأسف لتصرفات بعض المشجعين خلال المباراة، والتي شوهت صورة جماهيرنا الوفية".

وأضاف حكيمي: "مثل هذه التصرفات لا مكان لها في كرة القدم.. ديما المغرب".

وتوقفت، المباراة الافتتاحية للمنتخبين ببطولة كرة القدم الأولمبية للرجال لمدة ساعتين تقريبا خلال الوقت المحتسب بديلا عن الضائع بعد أن اقتحم بعض المشجعين المغاربة الملعب احتجاجا على هدف متأخر للأرجنتين.

وتم إلغاء الهدف لاحقا بواسطة حكم الفيديو المساعد (فار)، وخسرت الأرجنتين 2-1.

وقال المنظمون في باريس إنهم يحاولون "فهم الأسباب وتحديد الإجراءات المناسبة" بعد المباراة التي أقيمت في سانت إتيان.