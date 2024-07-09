أولمبياد باريس تقترب.. 22 رياضياً عراقياً يطمحون لتحقيق المجد الأولمبي (صور)

شفق نيوز/ تستعد بعثة اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في باريس نهاية شهر تموز الحالي، بوفد نوعي يطمح لتحقيق نتائج مشجعة للانتقال إلى مرحلة جديدة في عملية صناعة البطل الأولمبي.

وأكد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن، لوكالة شفق نيوز، أن البعثة العراقية تتحمل ثقل الواجب الوطني المشرف والمستمد من عزيمة العراقيين في تجاوز الصعاب.

وأوضح أن الدعم الحكومي الكبير والاهتمام بالمشاركة ومتطلبات الرياضيين المرشحين لخوض المنافسات هو الأكبر في تأريخ المؤسسة الأولمبية العراقية، مشيراً إلى تخصيص رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني دعماً كبيراً للرياضة العراقية ولمشروع البطل الأولمبي.

وأضاف مفتن، أن البعثة تم تجهيزها من شركة أديداس العالمية، وسيكون هناك تكريم خاص لأصحاب الإنجازات بقيمة مادية عالية توازي الجهود المبذولة والنتائج المتوقعة، معربا عن تطلعات رياضيي البعثة إلى مشاركة إيجابية تحقق طموحات العراقيين وتترجم حسن التخطيط والمتابعة لإحداث الفارق في النتائج وإثبات القدرة على تجاوز التحديات في هذا التجمع العالمي.

ويرأس البعثة العراقية للدورة الأولمبية باريس 2024 عقيل مفتن، ويضم الوفد 22 رياضياً يتقدمهم حامل راية العراق الرباع علي عمار يسر (+102 كغم)، و 18 لاعباً يمثلون المنتخب الأولمبي لكرة القدم، والسباح حسن علي (100 متر فراشة)، والعداء طه حسين (100 متر)، ولاعب الجودو سجاد غانم (-81 كغم).

وتواصل اتحادات السباحة ورفع الأثقال وألعاب القوى والجودو معسكراتها التحضيرية لرياضييها المشاركين في أولمبياد باريس، حيث يتم تحضير السباح حسن في العاصمة بغداد، والرباع علي والعداء طه في تركيا، واللاعب سجاد في تونس، ويؤدي الجميع الوحدات التدريبية بتفاؤل كبير وحالة معنوية مرتفعة تعكس مسؤولية المشاركة الوطنية.

وتوجه المنتخب الأولمبي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، إلى باريس للدخول في معسكر تدريبي يخوض خلاله مباراة واحدة مع منتخب مصر استعداداً لمنافسات مجموعته الثانية في مسابقة كرة القدم. ويواجه المنتخب العراقي منتخب أوكرانيا على ملعب ليون يوم 24 تموز، ثم يلتقي الأرجنتين في 27 من الشهر ذاته على الملعب ذاته، ويختتم منافسات المجموعة مع المغرب على ملعب نيس يوم 30 تموز.

يذكر أن افتتاح النسخة 33 من دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس سيكون يوم 26 تموز الجاري ويُسدل الستار عليها يوم 11 آب المقبل.