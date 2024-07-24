أولمبياد باريس.. المنتخب العراقي يتصدر المجموعة الثانية مناصفة مع المغرب

شفق نيوز/ تصدر المنتخب الأولمبي العراقي جدول ترتيب منتخبات المجموعة الثانية، مناصفة مع نظيره المغربي، مساء اليوم الأربعاء، بعد اختتام الجولة الأولى من منافسات مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وجمع منتخب العراق ثلاث نقاط وبحصيلته هدفين وسجل بمرماه هدف، ويساويه المنتخب المغربي بالنقاط وكذلك له هدفين وعليه هدف، ليحتلا بذلك المركز الأول مناصفة.

ويأتي منتخب أوكرانيا ثالثاً بدون نقاط وعليه هدفان وله هدف، يساويه بالمركز المنتخب الأرجنتيني بدون نقاط وعليه هدفان أيضاً وله هدف.

وفاز المنتخب الأولمبي العراقي مساء اليوم الأربعاء، على المنتخب الأوكراني 2-1 ضمن مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية في مستهل مشواره في منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية (أولمبياد باريس 2024).