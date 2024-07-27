أولمبياد باريس.. العراق يتنازل عن الصدارة للأرجنتين والحسم يوم الثلاثاء

شفق نيوز/ تنازل المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، يوم السبت، عن صدارة المجموعة الثانية للمنتخب الأولمبي الأرجنتيني، بعد اختتام الجولة الثانية من دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وبات المنتخب الأرجنتيني الذي فاز على الأولمبي العراقي، في الصدارة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخبات المجموعة التي تمتلك نفس الرصيد.

وجاء منتخبا المغرب وأوكرانيا ثانيا ولكل منهما ثلاثة نقاط واللذان تساوا بالأهداف المسجلة والداخلة في مرمى كل منهما.

في حين جاء العراق بالمركز الأخير بعد استقبال مرماه ثلاثية من الأرجنتين في لقاء اليوم.

وستبقى مباريات الجولة الثالثة هي الحاسمة إذ ستبحث الفرق الأربعة عن الفوز الذي سيكون كفيلاً لضمان تأهل منتخبين فقط إلى المرحلة المقبلة.

وسيواجه منتخب العراق نظيره المغربي في لقاء الحسم، بينما سيلاعب منتخب الأرجنتين نظيره الأوكراني، وتقام المباراتان يوم 30 من شهر تموز الجاري.