أولمبياد باريس.. العراق ومصر يفتقدان خدمات إقبال وصلاح وحكيمي يلتحق بأسود الأطلس

شفق نيوز/ مع اقتراب منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقررة في باريس هذا الشهر، دخلت المنتخبات العربية الثلاثة (المغرب ومصر والعراق) المشاركة في مرحلة الاستعدادات النهائية، وسط محاولات باءت أغلبها بالفشل لاستقطاب نجوم بارزين للمشاركة في المنافسات.

وأعلنت مصر والمغرب قائمتيهما للمنافسات في البطولة، وفيما خلت قائمة مصر من نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وكان لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي على رأس قائمة أسود الأطلس، من بين 3 لاعبين فوق 23 عاما مسموح بمشاركتهم.

كما باءت مساعي الاتحاد العراقي لكرة القدم بالفشل فيما يتعلق باستقطاب نجم أوتريخت الهولندي ومانشستر يونايتد السابق، زيدان إقبال.

ونشر المنتخب المغربي قائمة اللاعبين المكونة من 22 اسما، الأربعاء، وفيها بجانب حكيمي، استعان المدرب طارق السكتيوي، بحارس مرمى نادي نهضة بركان منير الكجوي، ومهاجم العين الإماراتي المتألق مؤخرا سفيان رحيمي، كلاعبين 3 فوق السن.

كما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، قائمة لاعبي المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، التي لم تشهد سوى انضمام لاعبين اثنين فقط فوق السن، هما لاعب أرسنال الإنكليزي السابق والذي لم يتعاقد بعد مع أي ناد حاليًا، محمد النني، بجانب جناح الزمالك المصري أحمد سيد "زيزو".

وكانت هناك محاولات للحصول على خدمات مجموعة من اللاعبين البارزين لكن أنديتهم رفضت التفريط فيهم، أمثال صلاح ولاعب طرابزون التركي محمود تريزيغيه، ومهاجم نانت الفرنسي مصطفى محمد، ولاعبي الأهلي المصري إمام عاشور ومحمد عبد المنعم، بجانب لاعب الاتحاد السعودي أحمد حجازي.

ولم يعلن المنتخب العراقي قائمته الرسمية بعد، لكن رئيس الإتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، أكد وفق وكالة الأنباء العراقية (واع)، الخميس، أن الاتحاد تلقى رفضًا من نادي أوتريخت الهولندي بشأن انضمام إقبال للمنتخب الأولمبي للمشاركة في دورة باريس.

وتنص اللوائح على إمكانية استعانة كل منتخب بثلاثة لاعبين فوق 23 عاما خلال البطولة الأولمبية، لكن لا يكون أي ناد مجبر على ترك لاعبيه.

وبالتالي، ترفض أغلب الأندية الأوروبية السماح للاعبيها بالمشاركة، نظرا لتزامن المنافسات مع استعدادات الموسم الجديد الذي يرغب كل مدرب فيه بالاحتفاظ بجميع نجومه.

ويلعب منتخبا العراق والمغرب في نفس المجموعة بجوار الأرجنتين وأوكرانيا، فيما تنافس مصر كل من إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومينيكان.

وتنطلق مسابقة كرة القدم في 24 يوليو، أي قبل يومين من حفل الافتتاح، وستقام المباراة النهائية على ملعب بارك دي برانس في العاصمة باريس في 9 أغسطس/ آب.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب البرازيل فاز في النسختين الأخيرتين من المسابقة.