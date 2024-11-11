"أولتراس زاخو" يقاطع حضور مباراة المنتخب العراقي امام الأردن في البصرة

شفق نيوز/ أعلن همام گولي رئيس رابطة مشجعي نادي واولتراس زاخو عن قرارهم بعدم الحضور الى ملعب البصرة الدولي لمساندة المنتخب العراقي في مباراته المرتقبة ضد منتخب الأردن ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأوضح گولي في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ ان "قرار عدم الحضور جاء بعد عدم استجابة الاتحاد العراقي لكرة القدم لمطالبهم المتعلقة بتوفير الدعم المالي لتغطية تكاليف النقل من زاخو الى البصرة، بالاضافة الى توفير مكان للاقامة خلال فترة تواجدهم لدعم المنتخب بالإضافة إلى قطع ألف تذكرة لمشجعي زاخو، مشيرا إلى ان الاتحاد العراقي لم يلبِ هذه الطلبات مما دفعهم لاتخاذ قرار الامتناع عن الحضور.

واكد رئيس اولتراس زاخو أن السبب الاساسي وراء غيابهم هو عدم تلبية المطالب اللوجستية، مشددا على أنه لا توجد أي دوافع سياسية وراء قرارهم، وأن الدعم والمساندة للمنتخب العراقي تأتي من منطلق وطني.

ووجه گولي دعوة لجميع الجماهير العراقية الى مؤازرة المنتخب العراقي في مباراته المقبلة أمام الاردن، مشيرا الى ان المنتخب العراقي يمثل كافة ابناء الشعب العراقي ومن واجب الجميع تقديم الدعم والتشجيع له.

ووجه الاتحاد العراقي لكرة القدم دعوة رسمية لرابطة مشجعي نادي زاخو لحضور المباراة ودعم المنتخب العراقي من ملعب البصرة.