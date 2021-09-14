ولادة مجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة العراقي

شفق نيوز/ أجريت الجولة الثانية لانتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، للتصويت على عضوين لاستكمال عضوية مجلس ادارة جديد للاتحاد.

واجريت الجولة الثانية بعد ان تساوت الأصوات لصالح ثلاثة أعضاء في الجولة الاولى من التصويت وهم، غانم عريبي، وخلف جلال، وجليل زغير، حصل كل منهم على 27 صوتاً.

وقد غادر القاعة مرشحان قبل اجراء الجولة الثانية، كما تم اكتشاف ورقتين غير صالحتين ليتبقى 54 شخصاً، صوتوا لاختيار العضوين المتبقيين ليفوز غانم عريبي، وخلف جلال، ويكمل عضوية المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة.

وأسفرت النتائج النهائية لعضوية المكتب التنفيذي عن فوز كوفند عبد الخالق مسعود بـ48 صوتاً، ورحيم لفته بـ41 صوتاً، وأحمد الموسوي 37 صوتاً، وفراس بحر العلوم 34 صوتاً، وغالب الزاملي 31 صوتاً، ومحمد ناصر شكرون 31 صوتاً، ويحيى زغير 29 صوتاً، وخلف جلال 37 صوتاً، وغانم عريبي 29 صوتاً، ورشا طالب بـ15 صوتاً ضمن الكوتا النسوية.

يذكر ان عدنان درجال والذي فاز برئاسة الاتحاد، هو الشخصية الوحيدة الذي كان لاعباً للمنتخب العراقي لكرة القدم، ومدربا للمنتخب، وعضوا في اتحاد الكرة، ووزيرا للشباب والرياضة، واليوم رئيساً للاتحاد.

كما تعد عضو الاتحاد الجديدة رشا طالب اول امرأة تفوز بعضوية اتحاد الكرة منذ عام 2003.