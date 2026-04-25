وكيل أعمال لامين يامال يقدّم نصيحة له: كن مثل رونالدو

كشف وكيل الأعمال الشهير خورخي مينديز عن كواليس نصائحه لموكله نجم نادي برشلونة لامين يامال، عقب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا أمام سيلتا فيجو.

وقال مينديز في حوار مع صحيفة "A Bola" البرتغالية، إن أسلوب حياة اللاعب خارج الملعب هو الذي يحدد مسار مسيرته الرياضية، مشيرًا إلى أنه يضع دائمًا الثنائي الأسطوري كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي كنموذج يحتذى به.

وأضاف: "عادة ما أتحدث مع لاعبيّ وأسألهم: هل تريدون أن تكونوا مثل رونالدو وميسي خارج الملعب أيضًا، أم تريدون أن تكونوا مثل...؟ لن أذكر أسماءً، لكن هذا هو الفارق الجوهري".

وأوضح مينديز، أن رونالدو يظل "أفضل مثال" للانضباط والحياة النموذجية التي يجب نقلها للأجيال الناشئة.

ووجه مينديز نصائح عملية لـ "يامال" وغيره من المواهب الشابة، محذرًا إياهم من الانجراف وراء صخب "مجتمع الاستهلاك".

وحث الوكيل البرتغالي، يامال بالقول،:"أدر أصولك جيدًا، اشترِ منزلًا، ساعد عائلتك".

ودعا لاعبيه إلى التركيز على مشاريع صلبة وطويلة الأمد، بدلًا من التورط في مشاريع "المطاعم" أو المغامرات التجارية السريعة التي تهدف فقط للشهرة، مؤكدًا أن الانضباط والعقلية السليمة يتفوقان على الموهبة المجردة في تحديد طول عمر المسيرة الاحترافية.

واختتم مينديز حديثه بالإشارة إلى أن العديد من اللاعبين يضيعون ليس بسبب نقص الموهبة، بل لغياب "السياق الصحيح" والبيئة المنضبطة، قائلًا: "المشكلة ليست في الموهبة، بل في اقتناص الفرصة والحفاظ عليها من خلال العقلية القوية".