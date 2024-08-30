وكيل أعمال علي جاسم ينفي خبر نقله لرديف كومو: فابريغاس يعتمد عليه

شفق نيوز/ أكد ماهر فالح وكيل أعمال علي جاسم، يوم الجمعة، عدم صحة خبر نقل الإسباني فابريجاس مدرب فريق كومو، لاعب المنتخب العراقي علي جاسم من الخط الأول إلى رديف النادي الإيطالي، مبيناً أن علي جاسم مستمر مع الفريق الاول.

وأضاف في تصريح اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه "منذ اللحظة الأولى لعلي جاسم في إيطاليا وهو يتدرب مع الفريق الأول وحجز مقعداً له من أصل مقعدين في قائمة الفريق للاعبين الذين من خارج أوروبا حسب قوانين الدوري".

وبين أنه "كان هناك جلسة جمعت علي جاسم مع المدرب فابريغاس واكد الاعتماد عليه مستقبلاً وانه يجب ان يتحلى بالثقة والصبر للاندماج مع الفريق، وأوضح له أن أسلوب اللعب في أوروبا يختلف عن العراق فمن الطبيعي أن يحتاج علي الى وقت للوصول الى الجاهزية التامة وللتكيف لطريقة اللعب".

وأشار فالح إلى أن "الجمهور العراقي يطالب علي باللعب اساسياً وهو خاض تقريباً ستة وحدات تدريبية فقط مع الفريق، وهذا يشكل ضغط على اللاعب كما يراه مدربه".

وختم وكيل أعمال علي جاسم بالقول إن "الفريق الأول في نادي كومو يتدرب في مركز تدريب خاص، وعلي يخوض الوحدات بانتظام مع الفريق"، مضيفاً أن "نادي كومو والمدرب فابريغاس واثقون من تطور على جاسم ونصحوه بأن يتطور خطوة بخطوة مع الوقت".