وكيل أعماله: ليفاندوفسكي كان يريد الاستمرار في برشلونة

شفق نيوز- متابعة

فجر بيني زاهافي وكيل أعمال النجم روبرت ليفاندوفسكي، مفاجأة من العيار الثقيل بعد رحيل النجم البولندي عن فريق برشلونة الإسباني والانضمام إلى صفوف نادي شيكاغو فاير الأميركي.

وقضى روبرت ليفاندوفسكي (37 عاما) 4 سنوات مع برشلونة قبل أن ينضم إلى صفوف شيكاغو فاير خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2026، رغم رغبة اللاعب الكبيرة في الاستمرار في "كامب نو" لفترة أطول.

وقال زاهافي في تصريحات لموقع "سبورتوي فاكتي" البولندي إن المهاجم الهداف قد رفض عرضا في شتاء 2026 مقابل 200 مليون يورو لموسمين من أجل برشلونة.

وأوضح: "خوان لابورتا يعشق ليفاندوفسكي وكان يريد استمراره لعام إضافي وأكد لي ذلك في نهاية 2025، لكن لابورتا ليس ممن يتخذون القرارات بشأن من يبقون في الفريق، وهم رأوا أن الأفضل هو رحيل اللاعب".

وما جعل ليفاندوفسكي يرحل هو سعي البرتغالي ديكو المدير الرياضي والمدرب الألماني هانز فليك إلى وضع البولندي كمهاجم بديل في تشكيلة برشلونة إذا ما أراد الاستمرار.

وتابع وكيل أعمال ليفاندوفسكي: "في مطلع 2026 كان هناك عرض من السعودية براتب 100 مليون يورو في الموسم لمدة عامين ولكنه رفض بسبب رغبته الاستمرار في برشلونة".

وشدد زاهافي على ان لابورتا يؤمن أن: "ليفاندوفسكي هو من أنقذ برشلونة ولذلك كان يريد بقاءه، هو يؤمن بأهميته جيدا"ً.

وقاد النجم روبرت ليفاندوفسكي فريق برشلونة للتتويج بلقب بطل الدوري الإسباني في موسمه الأول 2022-2023 بعد سلسلة من النتائج المتخبطة لسنوات سابقة بسبب الأزمة المالية.