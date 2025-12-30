وكيل أعماله: أكام هاشم باقٍ مع الزوراء ولا صحة لطلبه الرحيل

شفق نيوز- بغداد

نفى وكيل أعمال مدافع نادي الزوراء، اللاعب أكام هاشم، يوم الثلاثاء، صحة الأنباء المتداولة بشأن مطالبته إدارة النادي بمنح بطاقة الاستغناء لموكله، مؤكداً أن ما تم تداوله عبر بعض الوسائل الإعلامية عارٍ عن الصحة وغير دقيق.

وأوضح وكيل اللاعب لوكالة شفق نيوز، أنه مستمر مع نادي الزوراء حتى نهاية عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ولا توجد أي طلبات رسمية من أندية أخرى للتعاقد مع اللاعب في الوقت الحالي.

وأكد التزام أكام هاشم الكامل بعقده واحترامه لإدارة نادي الزوراء وجماهيره، مبيناً أن أي مستجدات أو تطوّرات تخص مستقبل اللاعب سيتم الاعلان عنها حصراً عبر القنوات الرسمية.

وجاء هذا النفي رداً على ما نشرته تقارير محلية والتي نقلت تصريحاً منسوباً الى مدير أعمال اللاعب يفيد بمطالبته إدارة نادي الزوراء بمنح بطاقة الاستغناء، بعد ورود طلبات رسمية من أندية عدة.

ووفقاً لهذه التقارير، فإن رئيس نادي الزوراء أبلغ مدير الأعمال بعدم إمكانية الحديث عن الاستغناء عن اللاعب قبل نهاية منافسات دوري نجوم العراق، موضحاً أن التخلي عن اللاعب في الوقت الحالي قد يثير ردود فعل جماهيرية واسعة.