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أوكرانيا تُسقط إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

Category: ريـاضة

Date: 2020-10-13T20:57:24+0000
أوكرانيا تُسقط إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

شفق نيوز/ حقق المنتخب الأوكراني انتصارًا هاما ومفاجئًا على إسبانيا، بهدف دون رد، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وسجل هدف المباراة الوحيد لأوكرانيا فيكتور تسيجانكوف في الدقيقة 76.

وبهذا الانتصار يرفع منتخب أوكرانيا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث، بينما يتجمد رصيد المنتخب الإسباني عند 7 نقاط في المركز الأول. 

إلى ذلك، نجا منتخب ألمانيا من السقوط في ملعبه، بتعادل مثير مع سويسرا (3-3)، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

أهداف سويسرا جاءت عن طريق ماريو جافرانوفيتش "ثنائية" وريمو فرولر في الدقائق 5، 26 و57، فيما سجل لألمانيا، تيمو فيرنر وكاي هافيرتز وسيرجي جنابري، في الدقائق 28، 55 و60.

بهذا التعادل، استقرت ألمانيا في المرتبة الثانية بالمجموعة الرابعة، بـ6 نقاط، فيما بقيت سويسرا في ذيل الترتيب بنقطتين.


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