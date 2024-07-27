أوكرانيا تروّض أسود الأطلس وتضرب موعدا "صعباً" مع الأرجنتين

شفق نيوز/ تمكن المنتخب الأولمبي الأوكراني من التغلب على نظيره المغربي الأولمبي اليوم السبت، بهدفين لهدف في الجولة الثانية من دور المجموعات خلال الألعاب الأولمبية بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتجمد رصيد المغرب عند ثلاث نقاط من انتصاره السابق على الأرجنتين، فيما يلعب مباراته الأخيرة أمام العراق.

وبهذه النتيجة تعقدت حسابات المجموعة الثانية، بعدما أصبح لكل فرقها ثلاث نقاط وهزيمة، إذ ستكون الجولة الأخيرة حاسمة لتحديد المتأهلين للدور الثاني.

ويلعب المغرب ضد العراق الثلاثاء، فيما تواجه الأرجنتين أوكرانيا.