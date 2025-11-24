وقفة احتجاجية لجماهير "القاسم" لإنقاذ ناديها من الأزمة المالية (صور)

شفق نيوز- بابل

شهدت مدينة القاسم في محافظة بابل، مساء اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية نظّمتها جماهير نادي القاسم الرياضي، للتعبير عن قلقهم الشديد إزاء الوضع المالي الحرج الذي يمرّ به النادي، والذي وصفه المحتجون بأنه "في غرفة الإنعاش" بسبب تراكم الديون وتأخّر صرف الرواتب لعدة أشهر.

وقال علي عبد الكاظم، أحد جماهير النادي، لوكالة شفق نيوز، إن "الفريق يعيش حالة إحباط كبيرة نتيجة غياب الدعم المالي وتوقف عدد من اللاعبين عن حضور التدريبات، الأمر الذي يهدد استقرار النادي ومشاركته في دوري نجوم العراق".

وأضاف أن "الحالة النفسية للاعبين أصبحت منهارة، وهذه الأمور تؤثر على أداء الفريق وتضع مستقبله في المجهول".

وذكّر المحتجون بأن محافظ بابل قدّم دعماً مالياً كبيراً للنادي في الموسم السابق تجاوز المليار دينار، وقد أثنى الجمهور على ذلك الدعم. كما أشاروا إلى أن المحافظ كان قد وعد بمواصلة دعم النادي هذا الموسم بعد انتخاب إدارة جديدة، إلا أن الدعم – وفق الجماهير – لم يتحقق بالشكل الذي كان متوقعاً.

وأوضح المتظاهرون أنهم تواصلوا مع رئيس النادي، الذي أبدى استعداده لتقديم استقالته مع بقية الأعضاء إذا كان ذلك يسهم في تشكيل لجنة جديدة من قِبل المحافظ تتولى إدارة النادي وصرف مستحقات اللاعبين.

مؤكدين أن المطلوب اليوم هو "حل جذري وسريع"، سواء عبر دعم الإدارة الحالية أو تشكيل هيئة مؤقتة تضمن استقرار الفريق.

وفي تطور لافت، وجّهت جماهير نادي القاسم مناشدة مباشرة إلى رئيس الوزراء العراقي للتدخل العاجل وإنقاذ ممثل محافظة بابل في دوري النجوم، مؤكدين أن النادي يمثل "رمزاً رياضياً واجتماعياً مهماً لأبناء المحافظة".

وطالب المحتجون الحكومة الاتحادية بتوفير دعم طارئ يسهم في تجاوز الأزمة الحالية وصرف مستحقات اللاعبين وإعادة الاستقرار للفريق.

وأكد المتظاهرون أن استمرار الأزمة من شأنه أن يؤدي إلى انهيار النادي وخروجه من المنافسة، وهو ما سيشكل "خسارة كبيرة للرياضة العراقية عموماً ولأهالي بابل على وجه الخصوص".