وقفة احتجاجية داخل نادي القوة الجوية والتهديد بخطوة تصعيدية أمام وزارة الدفاع 

شفق نيوز / أعلن "كابو التراس" نادي القوة الجوية، اليوم الأربعاء، تنظيم وقفة احتجاجية في مقر نادي القوة الجوية، احتجاجا على الواقع "المزري" الذي يعيشه النادي ورفضا للهيئة المؤقتة المشكلة من قبل اللجنة الأولمبية ، فيما هدد بتصعيد الاحتجاجات ونقلها لوزارة الدفاع في حال عدم الاستجابة لمطالب الجماهير.

وقال "كابو التراس" نادي القوة الجوية علي المالكي، منظم الوقفة الاحتجاجية، إن "جمهور القوة الجوية سيقف وقفة احتجاجية في مقر نادي القوة الجوية ببغداد، عصر اليوم، وذلك بسبب التخبط والفوضى الادارية التي القت بظلالها على استعداد فريق القوة الجوية للدوري الممتاز".

وأضاف المالكي لوكالة شفق نيوز أن "جمهور ومحبي الجوية سيخرجون اليوم في وقفة احتجاجية بسبب الوضع المزري الذي يمر به النادي"، مبينا أن "مطالبنا واحدة وهي حل الهيئة الادارية المؤقتة في الكرخ والرصافة والتي تشكلت من قبل اللجنة الاولمبية أمس، ورفضنا لها لان أغلب اعضائها بعيدون عن النادي".

وتابع المالكي "كما سنطالب وزير الدفاع بدعم النادي وحل المشاكل المالية والادارية ورعاية الفريق لإعداده بشكل جيد للدوري الممتاز، والابقاء على شهاب جاهد كرئيس هيئة مؤقتة لحين الانتخابات الرسمية".

وأشار المالكي أن "بخلاف ذلك سنتظاهر امام وزارة الدفاع لحين تنفيذ الوزير طلبات عشاق ومحبي نادي القوة الجوية .

وكان رئيس الهيئة المؤقتة لنادي القوة الجوية الرياضي الفريق شهاب جاهد أعلن، يوم أمس الثلاثاء، أن وزارة الدفاع رفضت الهيئة المؤقتة التي ستشكلها اللجنة الاولمبية العراقية لإدارة النادي.

وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلن المكتب الإعلامي لنادي القوة الجوية، ان اللجنة الاولمبية العراقية، سمّت هيئة مؤقتة لإدارة النادي وحظيت بموافقة وزير الدفاع جمعة عناد.

وقال المسؤول الإعلامي للنادي علاء محمد، لوكالة شفق نيوز؛ ان الفريق الركن علي الفريجي سيكون رئيسا للهيئة المؤقتة، وسمير كاظم نائبا للرئيس، واللواء الركن مهدي ياسر زبيدي اميناً للسر، واللواء قتيبة عبد الرزاق الأمين المالي، والكابتن علي زيدان محمد عضوا، واللواء الركن عبد المحسن فتحي صكر عضوا، وعلاء محمد جبار عضوا.

ومن جهة اخرى اضرب لاعبي فريق نادي القوة الجوية العراقي لكرة القدم، عصر امس الثلاثاء، بسبب عدم إيفاء الإدارة المؤقتة السابقة برئاسة "شهاب جاهد" بوعودها وتسليم مستحقاتهم المالية.