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وفود منتخبات غرب آسيا للشباب ترشح العراق لنيل البطولة: له الحق باحتضان المباريات الدولية

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-26T11:13:16+0000
وفود منتخبات غرب آسيا للشباب ترشح العراق لنيل البطولة: له الحق باحتضان المباريات الدولية

شفق نيوز/ اكد رؤساء الوفود المشاركة في منافسات المجموعة الاولى لبطولة غرب اسيا للشباب بنسختها الثاني المتواصلة في البصرة، يوم الجمع، احقية العراق باحتضان البطولات والمباريات الدولية على ارضه وبين جماهيره.

وابدى رؤساء الوفود اعجابهم بملعب البصرة الدولي ووصفوه بانه "تحفة معمارية جميلة وهو يعد من افضل الملاعب في المنطقة".

وقال رئيس الوفد الكويتي عبد الله الحقان، "بداية نتوجه بالشكر والامتنان للشعب العراقي الاصيل على حسن الاستقبال وكرم الضيافة فنحن والعراق واحد، والحقيقة جاءت مشاركتنا في البطولة ضمن خطة اعداد الفريق للمستقبل بغية وضع لبنة صحيحة لرفد المنتخبات الكويتية للفئات الاكبر بالعناصر الجديدة".

واضاف، "لاشك اننا راضون عن اداء لاعبينا في البطولة كونهم يلعبون لاول مرة مع بعض وفي هكذا ملعب كبير ووسط جمهور غير قليل وكنت اتمنى ان يرفع نظام البطولة درجة التنافس الى الذروة من خلال ترشح اول وثاني كل مجموعة الى الدور النهائي بدلا من بطلي المجموعتين فقط".

وتابع، "ارشح المنتخب العراقي للاحفاظ بلقبه الذي احرزه في النسخة الاولى واتوقع ان المباراة النهائية ستجمعه بنظيره الاردني وان تنتهي عراقية بهدفين دون مقابل".

من جانبه، قال عضو مجلس اتحاد الكرة البحريني ورئيس وفد منتخب بلاده ايمن الفردان ، "حضرنا الى البصرة لنؤكد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البحرين والعراق"، متمنيا ان "يرفع الحظر عن الملاعب العراقية باسرع وقت وان يعود العراق لممارسة حقه الطبيعي في تنظيم اكبر البطولات".

واعرب الفردان عن امله أن "تلتقي المنتخبات في خليجي 25 في البصرة وتحديدا في ملعب البصرة الدولي الذي يعد تحفة معمارية نفخر بها".

وعن اجواء البطولة عموما اوضح رئيس الوفد البحريني، "لايسعني هنا الا ان اشكر الشعب العراقي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وهو ليس بغريب على هذا الشعب العريق والمعطاء".

اما عن نظام البطولة فقال الفردان، "كنت اتمنى ان تقام البطولة بنظام المربع الذهبي لتكون اكثر تنافسية ومع ذلك فأنا راض عمّا قدمه منتخب بلادي من اداء حيث نقرأ في عيون لاعبيه مستقبل الكرة البحرينية كما ارشح منتخب الشباب العراقي للفوز باللقب كونه الاكثر جهوزية فنية وبدنية كما اقام اكثر من معسكر تدريبي".

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