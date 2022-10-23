وفود خليجية تصل تباعاً إلى البصرة لحضور قرعة "خليجي 25"

شفق نيوز/ وصل إلى محافظةِ البصرة، اليوم الأحد، الأمين العام للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، نائب رئيس لجنة المسابقاتِ في اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم "محمد بن هزام الظاهري"، وعضوا اللجنة "أحمد الحرمي" من قطر و"خالد بن مقرن" من السعوديّة.

كما وصل الى البصرة أيضاً، أعضاء اللجنة الإعلاميّة لبطولة خليجي 25 "سالم النقبي" من الإمارات و"فيصل بن يوسف الطويهر" من السعوديّة ومعاذ الخميسي من اليمن".

كما وصل، اليوم ايضاً إلى محافظةِ البصرة وفدُ الاتحاد الكويتيّ لكُرةِ القدم لحُضورِ وقائع قُرعةِ خليجي 25 .

وتألفَ الوفدُ من نائبِ رئيسِ الاتحادِ الكويتيّ لكُرةِ القدم أحمد عقلة، وعُضو مجلس الإدارةِ عبدالعزيز السمحان، والأمينِ العامّ صلاح القناعي، ومُديرِ الإعلام والعلاقاتِ العامة سطام السهلي، فضلاً عن مُديرِ المُنتخبات سعود المجمد، والحكم السابق محمد باجيه، واللاعب السابق جمال مبارك، ومُديرِ الاتحاد محمد علي سيف. وكان في استقبال الوفد الأمين العام للاتحاد العراقي لكرة القدم محمد فرحان.

وتأتي زيارة هذه الوفود التي وصلت تباعاً لحضور وقائع قرعة البطولة، التي تقام بعد يوم غد الثلاثاء في فندقِ "جراند ميلينيوم البصرة".

وكان الأمينُ العامّ للاتحادِ البحرينيّ لكُرةِ المقدم "راشد الزعبي" وعُضو لجنة المُسابقاتِ في الاتحادِ الخليجيّ لكُرةِ القدم "قتيبة بن سعيد الغيلاني" وعُضو اللجنة الإعلاميّةِ لبُطولةِ خليجي 25 "أحمد مهدي ميرزا" وصل امس السبت إلى البصرة، وذلك لحُضورِ قُرعةِ خليجي 25 وكان في استقباله الأمين العام للاتحاد العراقي لكرة القدم محمد فرحان.

وسبق وصول الوفد البحريني امس ، وصول الأمينُ العامّ لاتحادِ كأس الخليج العربيّ لكرةِ القدم "جاسم الرميحي" والوفد المرافق له إلى مطارِ البصرة لحضورِ وقائع قُرعة خليجي 25، التي تقام يوم غد الثلاثاء الموافق (٢٠٢٢/١٠/٢٥) في فندق "جراند ميلينيوم" بالبصرة،

وكانَ في استقبالِ الوفد الخليجي الأمينُ العامّ للاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم محمد فرحان ومستشار محافظ البصرة عقيل طالب.

واطلعَ الرميحي فور وصوله على التحضيراتِ المُتعلقة بإجراءِ القرعة يوم الثلاثاء المقبل .

وقالَ جاسم الرميحي: إن التحضيراتَ والاستعدادات جاريةٌ على أكمل وجهٍ، وجميع الأمور اللوجستيّة تمّ تهيئتها، ومنها ما يتعلق بترتيباتِ القرعة والبطولة بشكلٍ عامٍ وترتيب الاجتماعات المتعلقة باللجانِ العاملة في البُطولة، فضلاً عن مواعيد وصولِ المدعوين لحُضورِ القرعة.