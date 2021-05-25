وفد منتخب نيبال يصل البصرة غداً

شفق نيوز/ يصل صباح يوم غد الأربعاء الى مطار البصرة الدولي وفد منتخب نيبال بكرة القدم الذي يتألف من 36 شخصا بينهم 23 لاعبا، قادما من العاصمة القطرية الدوحة للدخول في معسكر تدريبي وخوض مباراة دولية ودية أمام المنتخب العراقي يوم السبت المقبل على ملعب الفيحاء الذي يتسع لـ10 آلاف متفرج في مدينة البصرة الرياضية، وسيقود اللقاء طاقم تحكيم كويتي.

وقال مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة في وزارة الشباب والرياضة أحمد عودة لوكالة شفق نيوز، إن الاستعدادات الإدارية والفنية متواصلة لاستقبال المنتخب النيبالي في محافظة البصرة، وتمت تهيئة مقر السكن في فندق الشيراتون، والتنسيق قائم مع الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم لإنجاح المباراة وتامين جميع متطلباتها.

وأضاف عودة ان المنتخب النيبالي سيجري تدريباته في مدينة البصرة الرياضة استعدادا للمباراة الدولية الودية التي تندرج في اطار استعدادات المنتخبين للتصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كاس العالم في قطر وامم اسيا في الصين.