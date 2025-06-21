وفد منتخب سيدات العراق يصل تايلاند للمشاركة في تصفيات كأس آسيا

شفق نيوز/ وصل وفد المنتخب العراقي للسيدات، فجر الأحد بتوقيت تايلاند (مساء السبت بتوقيت العاصمة بغداد)، إلى العاصمةِ بانكوك للمشاركة في تصفياتِ كأس آسيا التي تنطلق يوم الاثنين في مدينةِ شيانغ ماي.

وكان وفد منتخب السيدات، قد سافرَ من العاصمةِ بغداد براً إلى دولةِ الكويت عبر منفذ سفوان الحدوديّ فجر السبت، ثُم غادر عبر مطار الكويت الدوليّ إلى تايلاند التي تستضيف منافساتَ المجموعة الثانية التي تضم منتخباتَ العراق ومنغوليا وتيمور الشرقية والهند، إضافةً إلى تايلاند مستضيفة التصفيات المؤهلة لنهائياتِ كأس آسيا للسيدات التي تقام العام المُقبل في أستراليا.

ويرأس وفد منتخب العراق للسيدات، عضو المكتب التنفيذيّ للاتحادِ العراقيّ لكرة القدم مشرفة اللجنة النسوية الدكتورة رشا طالب، ويضم في عضويته رئيسَ اللجنة النسوية الدكتورة نبراس كامل، وعضو اللجنة وهاد مصطفى، ومديرَ المنتخب الدكتور طارق علي يوسف، ومدربَ المنتخب عبد الوهاب أبو الهيل وملاكه المساعد المؤلف من وليد ضهد وكريم سهيل والدكتور يوسف كاظم، إلى جانب 23 لاعبةً تم اختيارهم للدخولِ في تصفياتِ كأس آسيا.