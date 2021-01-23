وفد منتخب الكويت يجري مسحات كورونا استعداداً للقاء العراق. صور

شفق نيوز/ أجرى وفد منتخب الكويت، اليوم السبت، مسحات فيروس كورونا استعداداً للسفر الى البصرة وملاقاة المنتخب العراقي ودياً.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن وفد المنتخب الكويتي أجر، اليوم، مسحات pcr قبل المغادرة إلى العراق بحضور مدير الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح ونائب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم أحمد عقلة العنزي وعضو مجلس الإدارة خالد الشمري.

وأضاف أن اجراء تلك المسحات جاء للتأكد من خلو الوفد الكويتي من فيروس كورونا قبل التوجه الى العراق للقاء المنتخب الوطني العراقي ودياً في السابع والعشرين من الشهر الجاري على ملعب جذع النخلة في البصرة .