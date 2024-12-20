وفد منتخب العراق يصل إلى الكويت استعداداً لخليجي26

شفق نيوز/ وصل وفد المنتخب العراقي لكرة القدم إلى الكويت، يوم الجمعة، استعداداً للمشاركة في بطولة خليجي26 المقررة يوم غد السبت.

واختتم المنتخب العراقي أمس الخميس آخر وحداته التدريبية في ملاعب جامعة قطر، ضمن معسكره التدريبي الذي أقيم في الدوحة قبل توجهه إلى الكويت اليوم للمشاركة في بطولة كأس خليجي زين 26.

وأعلن مدرب المنتخب خيسوس كاساس قائمة اللاعبين النهائية المستدعاة لخليجي26، وذلك بعد انتهاء معسكر الدوحة، وتألفت من: جلال حسن، وكميل سعد، ومحمد حسن، ومناف يونس، وزيد تحسين، وأمجد عطوان، وعلي عدنان، وبيتر كوركيس، ومهند علي، وأحمد ياسين، ومصطفى سعدون، وعلي جاسم، وعلي يوسف، وأحمد مكنزي، وأيمن حسين، وأمير العماري، وماركو فرج، وإبراهيم بايش، وزيدان إقبال، ومهند جعاز، ولوكاس شليمون، وأمين الحموي، وآدم طالب، ويوسف أمين، وعلي فائز، وريبين سولاقا.

من جانب آخر اعتمد اتحاد كأس الخليج لكرة القدم، العراقي وسام نجيب صليوه عضواً في لجنة الدراسات الفنية لاتحاد كأس الخليج وبطولة خليجي زين 26 التي تنطلق غداً.

يذكر أن وسام نجيب صليوه يشغل منصب رئيس اللجنة الفنية والتطوير وكالةً في الاتحاد العراقي لكرة القدم.