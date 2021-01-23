وفد منتخب العراق يصل البصرة لملاقاة الكويت ودياً (صور)

شفق نيوز/ وصل وفد المنتخب الوطني العراق لكرة القدم إلى محافظة البصرة، قادماً من العاصمة بغداد، يوم السبت، وذلك تحضيراً لمواجهة الكويت الودية يوم الأربعاء المقبل على ملعب البصرة الدولي.

وكانَ في استقبال وفد المنتخب عضو الهيأة التطبيعية، أحمد كوجر، فيما اتخذ المنتخب من فندق هورايزون مقراً لإقامته.

وقال باسل كوركيس المدير الاداري للوفد لشفق نيوز ان "الفريق وصل مطار البصرة، والجميع يتمتع بصحة جيدة".

وأضاف ان "المنتخب سيبدأ تدريباته غدا على ملعب البصرة تحت اشراف كاتنيتش استعدادا للقاء منتخب الكويت وديا يوم 27 من الشهر الحالي".

وتأتي المباراة الودية ضمن تحضيرات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

وسيصلُ وفد منتخب الكويت لكرة القدم، بعد غد الاثنين، إلى محافظة البصرة عن طريق البر.