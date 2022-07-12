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وفد منتخب الرماية البارالمبي للمعاقين يشارك ببطولة العالم في ألمانيا

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-12T06:59:55+0000
وفد منتخب الرماية البارالمبي للمعاقين يشارك ببطولة العالم في ألمانيا

شفق نيوز/ غادر وفد المنتخب الوطني العراقي للرماية البارالمبية للمعاقين، اليوم الأحد، للمشاركة في بطولة كأس العالم بألمانيا التي تقام بالعاصمة ميونخ .

وقال هشام السلمان المنسق الاعلامي للجنة البرالمبية لوكالة شفق نيوز ان منتخبنا للرماية سيشارك في أكبر بطولة عالمية بالرماية والتي ستقام في المانيا بمشاركة دولية واسعة، متوقعا أن يحقق نتائج طيبة في المنافسات .

وبين ان الاتحاد العراقي اختار ابرز اللاعبين لتمثيل العراق بهذا المحفل العالمي الكبير وذلك من خلال النتائج المتقدمة التي حصل عليها لاعبو المنتخب في البطولات المحلية التي جرت مؤخراً في بغداد .

واشار الى ان وفد منتخب العراق للرماية تألف من: فالح حسن رئيس إتحاد الرماية، و المدرب حيدر علي حسين، واللاعبين كل من: سارة عباس جوده، وفرح عبد الكريم، ورياض أحمد موحان، و علي نجم موسى، و حسين علي عليل.

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