وفد ألعاب القوى البارالمبي العراقي يتوجه إلى الهند للمشاركة في بطولة العالم

شفق نيوز- بغداد

غادر وفد المنتخب العراقي لألعاب القوى البارالمبية، يوم الاثنين، العاصمة بغداد متوجهاً إلى مدينة نيودلهي الهندية، استعداداً للمشاركة في منافسات بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية، والتي تقام للفترة من 22 أيلول ولغاية 6 تشرين الأول 2025 .

وقال الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية العراقية، ورئيس اتحاد ألعاب القوى البارالمبي، مهدي باقر، لوكالة شفق نيوز، إن هذه المشاركة تمثل محطة مهمة ضمن التحضيرات المكثفة لبارالمبياد لوس أنجلوس 2028، مؤكداً إصرار الوفد على تحقيق نتائج مشرّفة تليق بتاريخ الرياضة البارالمبية العراقية.

ويرأس الوفد العراقي مهدي باقر، ويضم في صفوفه المدربين مازن حسين ووسام غالي، الى جانب نخبة من لاعبي ولاعبات المنتخب العراقي وهم، جراح نصار، وولدان نزار، ومحمد فهد، وأحمد فهد، وحسين حسن، وفاطمة فاضل.