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وفد لجنة "خليجي 25" يصل البصرة غداً

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-03T07:44:33+0000
وفد لجنة "خليجي 25" يصل البصرة غداً

شفق نيوز/ أعلن مدير عام دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات في وزارة الشباب والرياضة، طالب جابر، يوم السبت، ان وفد لجنة خليجي 25 سيزور محافظة البصرة غداً الأحد، للاطلاع على استعدادت العراق لاستضافة البطولة.

وقال جابر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الملاكات الفنية والهندسية تواصل تهيئة مدينة البصرة الرياضية لتكون جاهزة لاستقبال وفد خليجي 25.

وأضاف انه تم تشكيل خلية أزمة بين الوزارة والحكومة المحلية في البصرة والدوائر الخدمية لانجاح الملف العراقي، وتسيير الامور بالاتجاه الافضل.

واكد جابر ان الحكومة العراقية متمثلة بالوزارة ستلبي كل متطلبات اللجنة سواء من خلال تهيئة المدينة الرياضية في البصرة وفنادقها وملعب الميناء، فضلا عن الفنادق والمستشفيات والطرق والمطار وغيرها من المستلزمات التي تعزز موقف العراق وأحقيته بتضييف النسخة 25 لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم.

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