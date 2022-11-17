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وفد عراقي في الكويت يفاوض المنتخب الكوستاريكي.. والعيداني: فليذهبوا "إلى حيث"

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-17T10:51:48+0000
وفد عراقي في الكويت يفاوض المنتخب الكوستاريكي.. والعيداني: فليذهبوا "إلى حيث"

شفق نيوز/ يجري وفد عراقي في الكويت مفاوضات مع إدارة المنتخب الكوستاريكي من أجل اقامة المباراة الودية "الملغاة" في موعدها.

وابلغت مصادر مطلعة أن وفدا مكونا من محافظ البصرة اسعد العيداني ورئيس اتحاد الكرة العراقي متواجدين الان في الكويت ويجريان محادثات مع وفد المنتخب الكوستاريكي لغرض اقامة مباراته الودية في البصرة.

وفي غضون ذلك؛ قال محافظ البصرة اسعد العيداني في تغريدة على صفحته بموقع تويتر؛ انه لا يقبل اهانة العراق بهذه الطريقة و ليذهب وفد منتخب كوستاريكا من حيث والى حيث.

وكانت وزارة الشباب والرياضة والحكومة المحلية في محافظة البصرة واتحاد الكرة أنجزوا كل متطلبات إقامة المباراة بين منتخب العراق وضيفه الكوستاريكي.

يشار الى ان الوفد الكوستريكي رفض الدخول الى العراق عن طريق الكويت لخوض منتخبه لقاء مع المنتخب العراقي المقرر عصر اليوم.

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