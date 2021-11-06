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وفد آسيوي يعاين ملاعب العراق قُبيل بطولة مرتقبة

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-06T16:14:28+0000
وفد آسيوي يعاين ملاعب العراق قُبيل بطولة مرتقبة

شفق نيوز/ وصلَ وفد اتحاد غرب آسيا يوم السبت إلى البصرة للاطلاعِ على جاهزيّة الملاعب في المحافظة لاحتضانِ بطولة غرب آسيا للشباب التي تنطلقُ في ٢٠٢١/١١/٢٠  بمحافظتي أربيل والبصرة.

واستقبلَ عضو اتحاد الكرة احمد الموسوي ومدير شباب ورياضة البصرة صباح الكناني، ممثلي الوفد وهما من الأردن أحمد قطيشات وعروبة عبد الرحمن، وفق بيان لاتحاد الكرة العراقي.

وقالَ عضو اتحاد الكرة، أحمد الموسوي، إن زيارة وفد ممثلي اتحاد غرب آسيا غايتها الاطلاعُ عن كثبٍ على مدى جاهزيّة ملاعب البصرة باحتضان منافسات بطولة غرب آسيا للشباب، والتعرف على الجوانب التنظيميّةِ والإدارية واللوجستيّة.

وأضافَ ان الوفد أشادَ كثيراً بروعةِ المنشآت الرياضية والملاعب في البصرة واستعدادها العالي لتنظيم  البطولة وإظهارها بأفضل صورة.

واختتمَ الموسوي حديثه بالقول ان الوفد، بعد اطلاعه على جودةِ الملاعب والأمور المتعلقة بالتنظيم، أكد على قدرة العراق على احتضانِ أقوى وأكبر البطولات العربية والآسيويّة، وان بطولة غرب آسيا للشبابِ في البصرة ستكون واحدةً من أفضل البطولات التي أقيمت لمنافسات الشباب.

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