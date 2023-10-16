وفد رياضي عراقي ينطلق إلى الصين للمشاركة بدورة الألعاب الآسيوية

شفق نيوز/ يشّد وفد اللجنة البارالمبية العراقية الرحال، يوم الاثنين، إلى مدينة هانغشو الصينية للمشاركة في الدورة الآسيوية التي ستنطلق هناك للفترة من 18 ولغاية 30 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وقال رئيس الوفد العراقي، رئيس اللجنة البارالمبية عقيل حميد، في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوفد سيغادر اليوم في رحلة طويلة تمتد من بغداد إلى العاصمة القطرية الدوحة ومن ثم التوجه إلى الصين للمشاركة دورة الألعاب الآسيوية".

وأشار إلى أن "الوفد العراقي سيبكر في المغادرة نظراً لعدد الفعاليات التي ستمثلها اتحاداتنا ومنتخباتنا العراقية التي نعول عليها كثيراً في حصد الميداليات والوصول إلى القمة كما هو معتاد منها في جميع المناسبات السابقة".

وأضاف "وفد العراق الذي يضم 84 شخصاً سيشارك في 12 فعالية بارالمبية وهي، المبارزة، والتنس، والسباحة، والريشة الطائرة، وألعاب القوى، والتايكواندو، ورفع الأثقال، وتنس الطاولة، وكرة الهدف للمكفوفين، والقوس، والسهم، والرماية، والبوتشيا، حيث شهدت تحضيراً جيداً للبطولة ودراسة مستفيضة لجدوى المشاركة في البطولة القارية التي يكون العراق أحد أطراف المنافسة في فعالياتها التي تشهد هي الأخرى حضوراً ومشاركة واسعة من أكبر بلدان القارة".