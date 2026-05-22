وفد دولي يصل بغداد للإشراف على انتخابات اتحاد الكرة

شفق نيوز- بغداد

وصل وفد الاتحادين الدولي والآسيوي، إلى العاصمة بغداد، للإشراف على انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم التي ستقام يوم غد السبت.

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم لاختيار رئيس الاتحاد ونائبيه وأعضاء المكتب التنفيذي للدورة المقبلة الممتدة لأربع سنوات.

وستكون مهمة الوفد الدولي والآسيوي مراقبة سير الانتخابات ومتابعتها، والتأكيد على نجاحها، تمهيداً لرفع تقرير شامل إلى الاتحادين الدولي والآسيوي.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد كشف عن تقديم 28 مرشحاً رسمياً لعضوية الاتحاد، وسط توقعات بمنافسة واسعة على مقاعد مجلس الإدارة الجديد.

وجاءت أسماء المرشحين كالتالي: عماد ياسين رئيس الاتحاد الفرعي لمحافظة الأنبار، خلف جلال عضو اتحاد الكرة الحالي، يحيى زغير عضو اتحاد الكرة الحالي، حازم تيموز حميد عضو إدارة نادي الحدود، كامل زغير سلطان رئيس نادي الحسين، عبدالرزاق أكرم رئيس الاتحاد الفرعي لمحافظة كربلاء، فرقد الصريفي رئيس الاتحاد الفرعي لمحافظة ذي قار، محمد عرب رئيس لجنة الحكام، وأحمد قاسم محمد رئيس اللجنة الأولمبية فرع دهوك.

بالإضافة إلى رحيم لفتة محمد عضو اتحاد الكرة الحالي، فراس بحر العلوم عضو اتحاد الكرة الحالي، اللواء محمود أحمد مراد رئيس نادي بيشمركة السليمانية، بدر ناصر رئيس الاتحاد الفرعي لمحافظة البصرة، غالب الزاملي عضو اتحاد الكرة الحالي، مالح مهدي رئيس الاتحاد الفرعي لمحافظة المثنى، علي عبيس المستشار الرياضي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، صابرين حامد تدريسية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة بغداد.

فضلاً عن طه عبدالحكيم عضو إدارة نادي زاخو، هونر جوهر رئيس الاتحاد الفرعي لمحافظة كركوك، كاظم حمد رئيس نادي الغراف، كريم محمد علاوي محاضر دولي، صباح قاسم عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في بغداد، حمد الموسوي عضو اتحاد الكرة الحالي، سامان حمد سليمان رئيس الاتحاد الفرعي للفروسية في محافظة أربيل، رشا طالب عضو اتحاد الكرة الحالي، غانم عريبي عضو اتحاد الكرة الحالي، نعيم صدام عضو الهيئة الإدارية لنادي الكهرباء، ووفاء زيدان تدريسية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة.

وأشار الاتحاد إلى أن ثلاثة مرشحين أعلنوا رسمياً خوض انتخابات رئاسة الاتحاد، وهم عدنان درجال، إياد بنيان، ويونس محمود.

وفي ما يخص منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد، ترشح أربعة أشخاص رسمياً، وهم: الأمين المالي الحالي للجنة الأولمبية سرمد عبدالإله، والنائب الأول الحالي علي جبار، ومدرب المنتخب السابق حكيم شاكر، وعضو الاتحاد كوفند عبد الخالق.