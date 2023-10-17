وفد دولي يصل بغداد استعداداً لتنظيم بطولة كأس العالم لتنس كرة القدم

شفق نيوز/ وصل الى بغداد جوزيف روتنفلو مؤسس الاتحاد الدولي لتنس كرة القدم ومدير بطولة "استر جوردي" الدولية، لتقييم الوضع في العاصمة قبل استضافة كأس "استر جوردي" وبطولة العالم للشباب.

وقال صفاء صاحب رئيس الاتحاد العراقي والاسيوي لتنس كرة القدم لوكالة شفق نيوز ، ان روتنفالو بدأ بمهمته اليوم، واطلع على المنشآت الرياضية والملاعب، وزار كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، وأبدى إعجابه بالنهضة الرياضية التي يشهدها العراق.

وبين أنه اطمأن للوضع الأمني بعد تجواله في اغلب مناطق العاصمة ، وابدى ارتياحه بالحياة في العاصمة العراقية .

واوضح ان بطولة العالم للشباب ستقام يوم 2 من شهر تشرين الثاني المقبل بينما ستقام بطولة "استر جوردي"، وهي بطولة يقيمها الاتحاد الدولي للعبة ضمن منهاجه الخاص ، نهاية الشهر ذاته .

واكد صاحب ان الاتحاد العراقي مستعد لاحتضان البطولات مهما كانت حجمها، ولديه القدرة الكاملة لاستيعاب المنتخبات المشاركة، ولا سيما بعد قيامنا بتهيئة كل متطلبات النجاح .

وتُلعب تنس كرة القدم في الهواء الطلق في ملعب صغير محدد تنتصفه شبكةٌ مُتدلية ويتواجد كل فريق في أحد نصفي الملعب.

وتتمثل اللعبة بمحاولة جعل الكرة تضرب في منطقة الخصم دون ردها من الفريق الآخر على طريقة لعبة التنس ولكن عن طريق أحد أعضاء الجسم عدا اليدين. ويتكون كل فريق من لاعب أو لاعبيّن أو ثلاثة كحد أقصى.