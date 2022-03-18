وفد خليجي يصل إلى البصرة للاطلاع على المنشآت الرياضية

شفق نيوز/ اكدت وزارة الشباب والرياضة وصول الوفد الخليجي للاطلاع على مراحل انجاز منشآت البصرة التي من المقرر ان تستضيف خليجي 25.

وقال علي العطواني مدير اعلام وزارة الشباب والرياضة لوكالة شفق نيوز ان لجنة خليجية وصلت الى مطار البصرة لمتابعة اخر التطورات في انجاز الملاحظات التي طرحتها في زيارتها السابقة.

وبين ان الوفد سيتابع ويلاحظ كل المتغيرات لينقلها للاتحاد الخليجي بغية اصدار القرار بشان اكتمال المنشآت.

وستتفقد اللجنة الخليجية المكلفة من الاتحاد الخليجي لملف البصرةالمنشآت الرياضية والفنادق بأنواعها والخدمية والصحية في المدينة الرياضية.

وكان وفد من اتحاد كأس الخليج العربي أنهى مؤخرا زيارة إلى الكويت البلد البديل لاستضافة خليجي 25 .