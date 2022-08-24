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وفد خليجي في جولة حرة ببغداد لدعم استضافة البطولة 25

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-24T05:41:19+0000
وفد خليجي في جولة حرة ببغداد لدعم استضافة البطولة 25

شفق نيوز / زار العاصمة بغداد، اليوم الأربعاء، وفد خليجي برئاسة الأمين العام لاتحاد كأس الخليج، فيما وصف رئيس اتحاد كرة القدم عدنان درجال الزيارة بأنها "دعم كبير" استضافة البصرة خليجي 25.

وقال بيان لاتحاد الكرة ورد الى وكالة شفق نيوز إن "وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال التقى الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي جاسم الرميحي والوفد المُرافق له، مُتمنياً أن تكون هذه الزيارة خطوةً مهمةً لتعزيز العلاقات الرياضية بين العراق واتحاد كأس الخليج العربي".

وبين رئيس الاتحاد، أثناء اصطحابه الوفد في جولةٍ حرةٍ في بغداد: إن "هذه الزيارة تأتي من باب الدعم الكبير لاحتضان البصرة بُطولة خليجي 25 التي تسعى الحكومتان الاتحادية والمحلية إلى إظهارها بأفضل صورةٍ من جميع النواحي الإدارية والتنظيمية والفنية واللوجستية".

واوضح البيان انه "سيتم عقدُ اجتماعٍ بين الاتحاد والوفد الخليجي للتباحث في العديد من الأمور التي تخصُ عملية تنظيم خليجي 25، كما سيقومُ الوفد بزيارة المنشآت الرياضية للاطلاع على التطور الكبير الذي تشهده والذي يعزز مكانة العراق بتضييف البطولات العربية والقارية".

ولفت بيان إلى أن الأمينُ العام للاتحاد العراقي لكرة القدم محمد فرحان، كان في استقبال الوفد الخليجي في مطار بغداد".

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