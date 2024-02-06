وفد تنس العراق يغادر الى سريلانكا للمشاركة في بطولة "ديفز كب" الدولية

شفق نيوز/ غادر وفد المنتخب العراقي للفئات العمرية للتنس اليوم الثلاثاء ، للمشاركة في بطولة ديفز كب الدولية "بنين - وبنات" والتي ستقام في سريلانكا الشهر الحالي ، بمشاركة 23 دولة.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للتنس سيف العگيلي لوكالة شفق نيوز؛ إن "أربع فئات سيمثلون تنس العراق في البطولة الدولية المقبلة ولكلا الجنسين"، مؤكداً ان لاعبينا ولاعباتنا أصبحوا على أتم الاستعداد قبل انطلاق البطولة سيما بعد تدريبات مكثفة أقيمت لهم استعدادا للبطولة الدولية المقبلة".

واضاف العگيلي؛ انه "تم ارسال الوفود قبل انطلاق البطولة للاقامة في معسكر تدريبي على الملاعب التي ستحتضن البطولة في سريلانكا بغية اعتيادهم وتأقلمهم على الارض الترابية قبل انطلاق المنافسات".

وبين أن منافسات 14 سنة "بنين-بنات" تقام للفترة من 12 الى 18 من شهر شباط الحالي وقد غادرت هذه الفئة كوجبة اولى اليوم لإقامة بمعسكر تدريبي قصير هناك قبل انطلاق البطولة ، بينما حددت اقامة منافسات 16 سنة "بنين - بنات" للفترة من 18 الى 25 من الشهر الحالي وسيكون تواجدهم هناك لاقامة معسكر تدريبي يستمر لخمسة أيام قبل انطلاق البطولة.

واوضح ان الاتحاد سمى مدربيه لقيادة لاعبي ولاعبات منتخب العراق خلال الاستحقاق الدولي المقبل، مبينا أن المدرب علي خيري سيقود منتخب "البنين" لفئة 14 سنة، كما سيقود منتخب "البنات" 14 سنة المدرب بركات زيني، في حين سيقود منتخب "البنين" 16 سنة المدرب آلان زكي، بينما كلف المدرب احمد مصطفى لتدريب منتخب 16 سنة "بنات".

واشار العگيلي الى ان الاتحاد العراقي للعبة ارتأى أن يكون مدربا للياقة البدنية متواجداً ضمن الوفد لمرافقة المنتخب بعد ان رأى تواجده ضرورياً في تهيئة اللاعبين واللاعبات، موضحاً أن خطوة إرسال مدرب لياقة مع المنتخب تعد الاولى في مشاركات منتخباتنا الوطنية في البطولات الخارجية.