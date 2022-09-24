وفد أتحاد كأس الخليج يزور ملعب الميناء في البصرة ويعبر عن ارتياحه (صور)

شفق نيوز/ زارَ وفدُ اتحاد كأس الخليج العربيّ لكُرةِ القدم، اليوم السبت، ملعبَ الميناء الدوليّ وعبر عن ارتياحها بشأن نسب الإنجاز.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الزيارة كانت بهدف الاطلاع على آخر التطوراتِ في إكماله قبل موعدِ افتتاح الملعب، ورافقَ الوفد في الزيارةِ الأمين العامّ للاتحاد محمد فرحان".

واطلع الوفدُ الزائر للملعبِ على نسبةِ الإنجاز في عمليةِ إنهائه بالوقتِ المُحدد المُتفق عليه.

واستمعَ الوفد الخليجيّ إلى شرحٍ مُفصلٍ عن الآليّةِ المُتبعةِ في إتمام المُتطلباتِ في الملعبِ من العاملين فيه وتقدُّم العملِ، بطريقةٍ ولدت الارتياحَ لدى الوفدِ الخليجي، بحسب البيان.