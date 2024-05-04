وفد الأولمبي العراقي يصل إلى بغداد حاملاً بطاقة التأهل لأولمبياد باريس (صور)

شفق نيوز/ عاد وفد المنتخب الأولمبي العرقي، مساء السبت، إلى العاصمة بغداد، بعد انتهاء مشاركته في بطولة آسيا تحت 23 سنة التي جرت في قطر، حاملاً بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس.

وحصل المنتخب الأولمبي العراقي على المركز الثالث في بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة، ليضمن بطاقة التأهل الثالثة لأولمبياد باريس 2024.

واختتمت منافسات كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 سنة، التي أقيمت في قطر، الجمعة، لتتحدد بشكل كامل مجموعات الدول العربية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقررة هذا الصيف في باريس.

‎وكانت منافسات كأس آسيا قد أسفرت عن إحراز اليابان اللقب على حساب أوزبكستان 1-0 بالوقت القاتل، فيما حلّ منتخب العراق ثالثاً على حساب إندونيسيا 2-1 بعد التمديد.

‎وبذلك تكون مجموعات كرة القدم لأولمبياد باريس كالتالي:

‎المجموعة الأولى: فرنسا، نيوزيلندا، الولايات المتحدة، الفائز بين (إندونيسيا وغينيا).

‎المجموعة الثانية: الأرجنتين، المغرب، العراق، أوكرانيا

‎المجموعة الثالثة: أوزبكستان، إسبانيا، مصر، جمهورية الدومينيكان

‎المجموعة الرابعة: اليابان، الباراغواي، مالي، إسرائيل.

‎وأجريت القرعة بوقت سابق مع عدم تحديد المنتخبات المتأهلة من آسيا، حيث تم إدراج الفائز والوصيف وصاحب المركز الثالث في البطولة في المجموعات قبل معرفة هوية المنتخب.