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وفد النيبال يصل البصرة لمواجهة العراق وصافرة كويتية تقود اللقاء

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-26T09:10:09+0000
وفد النيبال يصل البصرة لمواجهة العراق وصافرة كويتية تقود اللقاء

شفق نيوز/ وصل وفد منتخب النيبال بكرة القدم، اليوم الأربعاء، إلى مطار البصرة الدولي لمواجهة المنتخب العراقي ودياً يوم السبت المقبل ضمن تحضيراتهما للتصفيات الآسيوية المزدوجة والتي ستستأنف بداية الشهر المقبل.

ويتألف وفد النيبال من (36) شخصاً بينهم (23) لاعباً.

وقال احمد عودة المنسق العام للمباراة لوكالة شفق نيوز، "لقد تمت تهيئة كل الاجراءات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بوصول وفد منتخب النيبال".

واضاف ان "المنتخب النيبالي سيتخذ من فندق شيراتون البصرة مقراً له، بينما سيخوض المنتخب النيبالي أولى وحداته التدريبية مساء اليوم الأربعاء على ملاعب المدينة الرياضية تحضيراً لمواجهة أسود الرافدين ودياً".

ويحتل المنتخب النيبالي المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط في المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المزدوجة والتي تضم منتخبات أستراليا والكويت والأردن والصين تايبيه".

وفي السياق، سمت لجنة الحكام في الاتحاد الاسيوي طاقماً تحكيمياً كويتياً للقاء العراق والنيبال طاقم حكام كويتي لمباراة العراق والنيبال السبت المقبل.

وسيتألف الطاقم التحكيمي من الحكم الدولي سعد الفضلي حكم ساحة ، يساعده كل من ، سيد علي محمود ، مساعداً اولاً ، وسعود الشمالي ،مساعداً ثانياً .

ويخوض المنتخب العراقي مباراة دولية ودية أمام المنتخب النيبالي يوم السبت المقبل على ملعب الفيحاء الذي يتسع لـ10 آلاف متفرج في مدينة البصرة الرياضية .

وكان المنتخب العراقي تعادل سلبيا من دون اهداف في مباراته الودية الاولى اما المنتخب الطاجيكي، وجرت المباراة على ملعب الفيحاء بالبصرة الاثنين الماضي .

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