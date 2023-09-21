وفد المنتخب الوطني للتنس يعسكر في "انطاليا" إستعداداً لتصفيات كأس "ديفز" الدولية

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للتنس، يوم الخميس، مغادرة المنتخب العراقي للمتقدمين الى مدينة أنطاليا التركية للدخول في معسكر تدريبي يستمر 15 يوماً إستعداداً للاستحقاقات الخارجية المقبلة .

وقال رئيس الإتحاد سيف العگيلي لوكالة شفق نيوز، إن وفد المنتخب العراقي للرجال يتألف من أربعة لاعبين هم: عبد الله علي ، ومحمد هاشم ، ومحمد ابو زيد ، وعادل مصطفى ، ويقودهم المدرب اكرم مصطفى ، مبيناً أنهم سيباشرون وحداتهم التدريبية في المعسكر التركي ، بغية تمثيل تنس العراق في تصفيات كأس "ديفز" الدولية المقرر إقامتها في أنطاليا في 17 من تشرين الاول المقبل .

وأوضح إن المعسكر التدريبي الخارجي يستمر لمدة 15 يوماً ، يتم خلاله إجراء المنافسات النهائية للاعبين الأربعة الذين تأهلوا لنهائي بطولة العراق للمتقدمين والتي أُختتمت منافساتها مؤخراً في العاصمة بغداد .

وأشار العگيلي إلى أن، خوض لاعبي المنتخب للمنافسات فيما بينهم خلال تواجدهم في المعسكر، لا تؤثر نتائجها على مشاركتهم في تصفيات كأس "ديفز" التي ستقام في مدينة أنطاليا التركية ، موضحاً أن الهدف من إجراء المنافسات هو التنقيط وتحديد تسلسل مراكز لاعبينا ، وحسب نظام المسابقات الذي وضعه الاتحاد العراقي للتنس ضمن منهاجه .