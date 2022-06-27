وفد المنتخب النسوي للصالات يغادر إلى إقليم كوردستان براً لعدم توفر طائرة

شفق نيوز / أكد رئيس اللجنة النسوية لكرة الصالات، فراس بحر العلوم، يوم الاثنين، أن المنتخب النسوي سيتوجه أربيل بعد دعوة رسمية من حكومة إقليم كوردستان، براً لعدم توفر طائرة للسفر جواً.

وقال بحر العلوم، لوكالة شفق نيوز، إن "الوفد كان من المقرر أن يطير من بغداد إلى إربيل بطائرة خاصة لتكريمه من قبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، ونائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، لكن عدم توفر الطائرة بسبب رحلات الحجاج، حال دون السفر جواً".

وأضاف أن "الوفد الآن مستعد في بغداد، للمغادرة عبر البر مساء اليوم متوجهاً إلى أربيل بسيارات خاصة تقلهم إلى هناك، ومن المؤمل أن يكون الاستقبال الرسمي لوفد المنتخب النسوي، يوم غد الثلاثاء".

وكان منتخب العراق النسوي لكرة الصالات، قد توج بلقب بطولة غرب آسيا، بعد فوزه في المباراة النهائية، على نظيره السعودي مضيف البطولة بنتيجة 4-2.