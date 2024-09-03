وفد المنتخب العماني يصل البصرة استعداداً للقاء العراق

شفق نيوز/ وصل وفد المنتخب العماني لكرة القدم، يوم الثلاثاء، إلى مطار البصرة الدولي على متن طائرة خاصة وكان في استقبالهم أعضاء من اتحاد الكرة العراقي.

وتم نقل الوفد الى محل اقامته في البصرة استعدادا لإجراء أول وحدة تدريبية في ملاعب تدريب المدينة الرياضية مساء اليوم.

وسيلتقي المنتخب العراقي نظيره العماني يوم الخميس المقبل في أولى مباريات المنتخبين في التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة لكأس العالم.

وبدأ مساء أمس الاثنين المنتخب العراقي اول وحدة تدريبية له في البصرة بعد عودته من معسكر قطر.

كما وصول الاوزبكي عليم اورلوف مراقب المباراة، والهندي سانجي كومار المنسق الأمني للاتحاد الآسيوي، وكان في استقبالهم عمار عبد الرحمن المنسق العام للمباراة، وعقيل الحمداني المنسق الأمني للمباراة.