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وفد المنتخب العراقي يغادر إلى الرياض برفقة درجال

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-22T17:03:35+0000
وفد المنتخب العراقي يغادر إلى الرياض برفقة درجال

شفق نيوز/ غادرَ وفد المنتخب العراقي لكرةِ القدم عبر طائرةٍ خاصةٍ الى العاصمةِ الرياض مساء الاربعاء، حيث سيخوض مباراته امام نظيره الإماراتي يوم الخميس المقبل ضمن التصفياتِ المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وكان في توديع الوفد المُغادر النائب الثاني لرئيس الاتحاد علي جبار وعضوا الاتحاد يحيى زغير ومحمد ناصر والأمين العامّ للاتحاد محمد فرحان.

وتألفت قائمةُ وفد المنتخب الوطني المتوجه الى المملكة العربية السعودية والتي رافقها وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، من:  يونس محمود ، عبد الغني شهد، حيدر نجم ، رزاق فرحان، احمد جاسم ، ادري بوغرس، سردار محمد ، غيث مهنا ، محمد عماد، عبد الكريم الصفار ، جبار عبد الحسين، احمد رشيد ، ياسين خضير، زياد عبد الرحمن، ابراهيم فاضل ، حقي إبراهيم، محمد عامر ، حسنين محسن، جلال حسن، محمد حميد، دلوفان مهدي، محمد شاكر، احمد ابراهيم، عباس قاسم ، علي فائز ، حسن عبد الكريم، محمد علي عبود ، سعد عبد الامير، شيركو كريم، مهند عبد الرحيم، بشار رسن، حسين علي ، ايمن حسين ، حسن رائد، ابراهيم بايش ، مصطفى محمد جبر ، علاء عباس، احمد فرحان، زيدان اقبال ، علي الحمادي، جيستن ميرام ، رسلان حنون، مناف يونس، ضرغام اسماعيل، امجد عطوان ، مصطفى ناظم، مهند جعاز ، محمد مزهر.

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