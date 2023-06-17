وفد المنتخب العراقي يغادر الى "خيريز" الاسبانية وكاساس "سعيد" رغم الخسارة من كولومبيا

شفق نيوز/ يغادر وفدُ المنتخب العراقي، اليوم السبت، إلى مدينةِ خيريز الإسبانيّة لاستكمالِ المُعسكر المُقام هناك.

ومن المؤمل ان يخوض المنتخب العراقي مباراةٍ مع نادي ( لينكولن ريد إمبيس ) بطل دوري جبل طارق يوم الثلاثاء المُقبل.

وسيخوض المنتخبُ ايضاً وحدةً تدريبيةً خفيفةَ الشدة مساء اليوم السبت.

من جهةٍ أخرى، أبدَى مدربُ المنتخب الوطنيّ "خيسوس كاساس"، بعد نهايةِ مواجهة منتخب كولومبيا أمس الجمعة التي انتهت لمصلحةِ الأخير بهدفٍ من دون ردٍّ، سعادته بالأداءِ الرجوليّ الذي قدّمه أسودُ الرافدين أمام منافسٍ قدير، ويعدُّ واحداً من المنتخباتِ المتقدمة في العالم والمُعتادة على تقديمِ مستوياتٍ عالية.

وقال كاساس، إنه "يحرصُ على الاستمرارِ في التحسُنِ في أداءِ المنتخب العراقيّ في كل مباراةٍ، وإنه يثقُ بتصاعُدِ المُستوى في المُستقبلِ القريب".

ولم يخفِ كاساس حزنه عن الجانبِ السلبيّ الذي رافقَ المباراةَ بإصابةِ كيفن يعقوب وأسامة رشيد، مضيفاً: أطالبُ الجمهورَ بدعم جميع اللاعبين، والشد من عزيمتهم بعد تقديمهم الأداء الجيد أمام المنتخبِ الكولومبي المُدجج بمجموعةٍ من اللاعبين الذين يلعبون في أقوى الدوريات، فالمساندةُ الجماهيريّة تدفعُ اللاعبين لتقديم العطاءِ الرائع في المباريات، وأن يكون الجمهورُ العراقيّ جزءاً مهماً في المحطاتِ المُقبلة للمُنتخبِ الوطنيّ.