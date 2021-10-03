وفد المنتخب العراقي يغادر الى الدوحة تحضيراً لمواجهة لبنان

شفق نيوز/ غادر وفد المنتخب العراقي، يوم الاحد، متوجها إلى الدوحة تحضيراً لمواجهة لبنان يوم الخميس المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وترأس الوفد النائب الاول لرئيس الاتحاد علي جبار ، ويونس محمود مشرفاً للفريق.

وأعلن مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، الهولندي ديك ادفوكات، قائمة المنتخب التي ستخوض مباراتي لبنان والامارات بالسابع والثاني عشر من الشهر الحالي ضمن مباريات المجموعة الاولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وأختار الهولندي أدفوكات 23 لاعبا، من بينهم ثلاثة حراس مرمى، وهم كلمن فهد طالب وأحمد باسل وعلي ياسين ، بينما ضمت قائمة اللاعبين: علاء مهاوي وأحمد ابراهيم وعلي فائز وكرار عامر وريبين سولاقا وميثم جبار وعلي عدنان وأمجد عطوان وصفاء هادي وأمير العماري ومحمد علي عبود وسجاد جاسم وبشار رسن.

كما ضمت قائمة أسود الرافدين اللاعبين: محمد قاسم وهمام طارق وشريف عبد الكاظم وابراهيم بايش وشيركو كريم وأيمن حسين وعلاء عبد الزهرة وميمي الذي تعرض لاصابة وسيتعذر حضوره .

وسيلاقي المنتخب العراقي منتخب لبنان بالسابع من الشهر الحالي على استاد خليفة الدولي في الدوحة، بينما سيلاعب منتخب الامارات بالثاني عشر من هذا الشهر على استاد زعبيل بنادي الوصل في دبي.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، بالتنسيق مع لجنة المسابقات، قرر إرجاء مباريات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز لحين الانتهاء من خوض منتخبنا الوطني مباراتيه المقبلتين مع لبنان والإمارات في التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم.