سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وفد المنتخب العراقي يصل الأردن ويجري اول وحدة تدريبية 

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-21T16:03:45+0000
وفد المنتخب العراقي يصل الأردن ويجري اول وحدة تدريبية 

شفق نيوز/ وصل وفد المنتخب الوطني العراقي الى العاصمة الاردنية عمان مساء اليوم الأربعاء وذلك للمشاركة في بطولة الأردن الدولية للفترة من 23-27 أيلول الجاري 

وتوجه وفد المنتخب الوطني مباشرة ً الى خوض أول وحداته التدريبية حيث تمت تهيئة جميع الإجراءات اللوجستية بضمنها ملاعب التدريب وفندق الإقامة، وفق بيان صدر عن اتحاد الكرة العراقي وورد الى وكالة شفق نيوز.

وكان وفد المنتخب الوطني العراقي غادر الى العاصمة الاردنية عَمّان، عصر اليوم، للمشاركة في بطولة الأردن الدولية للفترة من 23-27 ايلول (سبتمبر )الحالي.

وتشارك في البطولة أربعة منتخبات هي: العراق، سوريا، عُمان والبلد المضيف الاردن.

related

مدرب سابق للمنتخب العراقي يوجه نصيحة لأدفوكات ويحذر: مباراتنا المقبلة صعبة ومفصلية

Date: 2021-11-09 10:59:36
مدرب سابق للمنتخب العراقي يوجه نصيحة لأدفوكات ويحذر: مباراتنا المقبلة صعبة ومفصلية

العراق يطلب استضافة مجموعته في التصفيات المؤهلة لكاس العالم وأمم آسيا

Date: 2021-02-16 17:40:48
العراق يطلب استضافة مجموعته في التصفيات المؤهلة لكاس العالم وأمم آسيا

هونغ كونغ ترفض استقبال المنتخب العراقي وتخيره بين قطر وسنغافورا

Date: 2020-12-16 09:11:03
هونغ كونغ ترفض استقبال المنتخب العراقي وتخيره بين قطر وسنغافورا

انور جسام: الكرة العراقية تسير نحو الانهيار وحلولنا للمنتخب ترقيعية

Date: 2022-03-14 09:23:46
انور جسام: الكرة العراقية تسير نحو الانهيار وحلولنا للمنتخب ترقيعية

باسم قاسم: المنتخب العراقي بحاجة لتعزيز صفوفه بلاعبين محترفين مجربين

Date: 2021-08-22 07:31:54
باسم قاسم: المنتخب العراقي بحاجة لتعزيز صفوفه بلاعبين محترفين مجربين

مدرب المنتخب العراقي يستعد للمواجهة الحاسمة مع قطر وياسر قاسم يعتذر

Date: 2021-12-05 18:12:51
مدرب المنتخب العراقي يستعد للمواجهة الحاسمة مع قطر وياسر قاسم يعتذر

منتخب شباب العراق للكرة الطائرة يتوجه إلى إيران استعداداً لبطولة غرب اسيا

Date: 2022-07-09 15:30:58
منتخب شباب العراق للكرة الطائرة يتوجه إلى إيران استعداداً لبطولة غرب اسيا

أولى مواجهات العراق.. رسن يؤكد رغبة الفوز ويوسف يعدها " فألَ خيرٍ"

Date: 2021-11-29 18:34:52
أولى مواجهات العراق.. رسن يؤكد رغبة الفوز ويوسف يعدها " فألَ خيرٍ"