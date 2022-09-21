وفد المنتخب العراقي يصل الأردن ويجري اول وحدة تدريبية 

شفق نيوز/ وصل وفد المنتخب الوطني العراقي الى العاصمة الاردنية عمان مساء اليوم الأربعاء وذلك للمشاركة في بطولة الأردن الدولية للفترة من 23-27 أيلول الجاري

وتوجه وفد المنتخب الوطني مباشرة ً الى خوض أول وحداته التدريبية حيث تمت تهيئة جميع الإجراءات اللوجستية بضمنها ملاعب التدريب وفندق الإقامة، وفق بيان صدر عن اتحاد الكرة العراقي وورد الى وكالة شفق نيوز.

وكان وفد المنتخب الوطني العراقي غادر الى العاصمة الاردنية عَمّان، عصر اليوم، للمشاركة في بطولة الأردن الدولية للفترة من 23-27 ايلول (سبتمبر )الحالي.

وتشارك في البطولة أربعة منتخبات هي: العراق، سوريا، عُمان والبلد المضيف الاردن.