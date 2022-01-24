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وفد المنتخب العراقي يشكك بالفحوصات الايرانية ويطالب بإعادة مسحة كورونا

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-24T08:09:05+0000
وفد المنتخب العراقي يشكك بالفحوصات الايرانية ويطالب بإعادة مسحة كورونا

شفق نيوز/ اعترضت إدارةُ وفد المنتخب العراقي اليوم الاثنين، على نتائج الفحوصاتِ التي أجريت يوم أمس الأحد لبعثةِ المُنتخب الوطني.

واظهرت الفحوصات الايرانية اصابة كلٍ من ياسر قاسم ومناف يونس، إضافة الى المدير الإداري غيث مهنا ومدربِ حراس المرمى أحمد جاسم  والمعالج ياسين خضير  والمُحاسب مصطفى خالد. 

وطالبت إدارةُ الوفد العراقي بإعادةِ الفحص للأشخاصِ الذين ظهرت فحوصاتهم ايجابيةً لأنهم أجروا فحوصاتَ الـ PCR قبل السفر الى إيران بساعاتٍ قليلةٍ وكانت نتيجة الفحص سلبيةً.

على صعيدٍ متصلٍ، أجرى المديرُ الإداري، غيث مهنا، اختبارات فحصٍ شخصيّة من خلال عيناتِ الفحص السريعة (الانتيجن) والتي ظهرت من خلالها نتيجةُ الفحص سلبيةً، أي عكس ما ثبت في تقريرِ نتائج الفحص التي تم إجراؤها.

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