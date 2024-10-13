وفد المنتخب العراقي يستمتع بالمطبخ المغربي في كوريا

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، خلال إقامة المنتخب الوطني في كوريا الجنوبية، عن تعاقده مع مطعم عربي يديره طاهيان مغربيان.

وقد تولى الطاهيان، اللذان يُعدان من أفضل الطهاة العرب في كوريا الجنوبية، مهمة إعداد الأكلات العربية "الحلال" للوفد العراقي طوال فترة تواجدهم هناك.

وتمت هذه الاتفاقية، وفق مأ أخبر به مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، بإشراف المدير الإداري للمنتخب، مهدي كريم، لضمان توفير وجبات صحية تتناسب مع العادات الغذائية للوفد العراقي.

وفي سياق آخر، سيُعقد المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب العراقي الوطني، خيسوس كاساس، ظهر يوم غدٍ عند الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت بغداد، وسيكون برفقته أحد اللاعبين.