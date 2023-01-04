وفد المنتخب السعودي لكرة القدم في البصرة

شفق نيوز/ وصل وفد المنتخب السعودي لكرة القدم، إلى محافظة البصرة، يوم الأربعاء، للمشاركة في بطولة خليجي 25 التي ستنطلق بعد غد الجمعة.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيسه والذي يترأس أيضاً اللجنة المنظمة لخليجي 25 عدنان درجال، استقبل الوفد السعودي في مطار البصرة الدولي، بحضور مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة إياد بنيان، والأمين العام للاتحاد العراقي لكرة القدم محمد فرحان.

تجدر الاشارة الى ان وفد المنتخب الكويتي لكرة القدم، وصل اليوم الاربعاء، إلى مدينة البصرة، وكان في استقباله عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم رحيم لفتة.

وكان مدير مطار البصرة الدولي قد اكد استعداده لاستقبال رحلات بطولة خليجي 25، مشيرا إلى ان منتخبي السعودية وقطر سيصلان اليوم الاربعاء.