وفد اللجنة الأولمبية العراقي يصل المنامة استعداداً لدورة الألعاب الآسيوية للشباب

شفق نيوز- بغداد

وصل إلى العاصمة البحرينية المنامة، مساء الخميس، وفد اللجنة الأولمبية العراقية المؤلف من عضوي المكتب التنفيذي أحمد حنون، ومصطفى جبار علك، والأمين العام للجنة هيثم عبد الحميد، للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب، التي من المقرر انطلاقها في 21 تشرين الأول الجاري.

وبحسب بيان للجنة الأولمبية، ورد لوكالة شفق نيوز، فقد كان في استقبال الوفد العراقي، بمطار البحرين الدولي، أعضاء من اللجنة المنظمة للدورة، حيث جرت مراسم استقبال رسمية تعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأكد احمد حنون، أن "الوصول المبكر للوفد العراقي جاء بهدف الاطلاع على جاهزية أماكن السكن وملاعب التدريب المخصصة للمنتخبات الوطنية العراقية المشاركة، وضمان توفير كافة المتطلبات التي تسهم في تحقيق مشاركة مميزة".

من جهته، قال مصطفى جبار علك، أن "العراق يتطلع من خلال هذه المشاركة إلى تقديم مستويات مشرفة تعكس تطور الرياضة العراقية والطموحات الكبيرة للرياضيين الشباب".

وأشار إلى أن "البعثة العراقية أنهت عملية تسجيل الوفد بشكل كامل، وتعمل حالياً على إتمام الترتيبات النهائية الخاصة بإقامة المنتخبات في الفنادق المعتمدة، استعداداً لانطلاق منافسات دورة الألعاب الآسيوية للشباب في نسختها الثالثة".

من جانبه، ثمّن الأمين العام للجنة الأولمبية، هيثم عبد الحميد، "الجهود الكبيرة التي بذلتها مملكة البحرين الشقيقة، ممثلة باللجنة المنظمة، من خلال استكمال كافة الترتيبات اللوجستية والفنية، وتوفير البيئة المثالية للمنتخبات المشاركة".

وأوضح عبد الحميد، أن "الطموحات كبيرة لتحقيق نتائج إيجابية تليق بسمعة العراق، وتعكس حجم الجهود المبذولة من قبل رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، عقيل مفتن، لدعم الرياضيين وتمثيل العراق بأفضل صورة ممكنة".