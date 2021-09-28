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وفد "الفيفا" في البصرة ودرجال يؤكد: اسباب الحظر انتفت

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-28T04:58:42+0000
وفد "الفيفا" في البصرة ودرجال يؤكد: اسباب الحظر انتفت

شفق نيوز/ أعلن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن وصول وفد "الفيفا" الى محافظة البصرة لرفع تقرير نهائي بشأن رفع الحظر عن الملاعب العراقية.

وقال عدنان درجال، في بيان صحفي ورد إلى وكالة شفق نيوز، "سنتواجد صباح اليوم الثلاثاء في محافظة البصرة وذلك لمرافقة وفد الفيفا أثناء زيارته المحافظة وتفقده للملاعب، بغية رفع تقرير نهائي بشأن رفع الحظر عن الملاعب العراقية وعودة منتخباتنا الوطنية للعب على أرضها من جديد".

وأوضح درجال أن "هذه الزيارة ستستمر لغاية الخميس المقبل"، مبيناً أن "الوفد سيقوم بالاطلاع على المنشآت الرياضية وزيارة ملعب البصرة الدولي، والتعرف عن كثب على واقع مدينة البصرة من مختلف الجوانب".

وأشار إلى أن "زيارةُ وفد الاتحاد الدوليّ تأتي بعد مخاطباتِ اتحاد الكرة بضرورة عودة المباريات الدولية الى العراق، وتحديداً البصرة، لانتفاء الأسباب التي أدت الى عدم خوض منتخبنا الوطني مبارياته في التصفيات الآسيوية المؤهلة الى مونديال الدوحة في قطر كأرضٍ افتراضية".

وتوقع درجال، في السابع من ايلول الحالي، أن تعود الفرق العراقية في خوض مباراياتها على ملاعب البلاد بعد شهر تشرين الثاني المقبل.

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