وفد الشرطة العراقي يعود الى بغداد بعد مشاركته في بطولة الاندية العربية

شفق نيوز/ عاد الى العاصمة بغداد وفد فريق نادي الشرطة، اليوم الجمعة، بعد مشاركته في بطولة الاندية العربية لكرة القدم الجارية في السعودية.

وكان الشرطة ودع البطولة العربية "كأس الملك سلمان"بعد خسارته أول أمس أمام فريق النصر السعودي بهدف من ركلة جزاء مقابل لا شيء جاء بأقدام كريستيانو رونالدو في الدقيقة 75 من عمر المباراة، التي جرت على استاد مدينة الأمير سلطان، بمدينة أبها السعودية.

وتأهل الشرطة العراقي في دور مجموعات وربع النهائي، حيث تسبب في إقصاء الثنائي التونسي الصفاقسي والترجي، قبل أن يسحق السد القطري برباعية لهدفين في الدور ربع النهائي للبطولة.